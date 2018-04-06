Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электрификация индустриального парка Севастополя потребует 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:47 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Индустриальный парк площадью 77 га расположится на территории бывшего мусоросжигательного завода на Камышовом шоссе

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей потребуется Севастополю для обеспечения энергоснабжения будущего индустриального парка в районе Камышового шоссе, сообщил в пятницу журналистам замгубернатора города Владимир Базаров.

Ранее сообщалось, что в Севастополе проектируют индустриальный парк площадью 77 га, который расположится на территории бывшего мусоросжигательного завода на Камышовом шоссе.

"Мы испытываем дефицит мощности в определенных районах города, этот вопрос поднялся с получением техусловий на подключение индустриального парка. Сначала было запрошено 25 МВт, потом 12 МВт, сегодня договорились, что до 8 МВт. Но, чтобы подвести эти 8 МВт, стоимость работ ориентировочно составляет 1 млрд рублей", - сказал Базаров.

Он также сообщил, что аналогичные проблемы с энергоснабжением в городе имеются в районе мыса Фиолент, проспекта Генерала Острякова и на Корабельной стороне. При этом введение в эксплуатацию Севастопольской ТЭС (первая очередь будет пущена в 2018 году - прим. ТАСС) хотя и полностью снимет дефицит генерации электроэнергии, но не решит вопрос ее доставки конечному потребителю.

Базаров напомнил, что сейчас решено разработать схему модернизации отрасли электроэнергетики Севастополя до 2022 года, и именно этот план даст ответ на вопрос, как обеспечить районы города, испытывающие дефицит электроэнергии, достаточным ее количеством. Как сообщалось, схему модернизации планируется разработать в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости