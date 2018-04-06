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Московское УФАС возбудило дело в отношении ФПК

Экономика и бизнес
6 апреля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В ближайшее время станет известна сумма штрафа, которую ФПК будет обязана выплатить за нарушение антимонопольного законодательства

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало Федеральную пассажирскую компанию (ФПК) виновной в злоупотреблении доминирующим положением в части навязывания услуг технического обслуживания вагонов организациями, входящими в состав ФПК, и проведении "комиссионных осмотров" после ремонта вагонов на сторонних предприятиях. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

В частности, на основании договоров перевозки грузов в составы поездов ФПК включаются вагоны, принадлежащие юридическим и физическим лицам, на которых законодательно возложена ответственность за техническое состояние и ремонт подвижного состава.

"При условии соблюдения требований безопасности услуги по проведению техобслуживания и ремонта вагонов оказываются компаниями на конкурентных условиях", - отмечают в Московском УФАС.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено проведение "комиссионных осмотров" - такие мероприятия приносят дополнительные убытки бизнесу из-за простоя вагонов.

ФПК было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако монополист отказался его исполнять, мотивируя это тем, что не может гарантировать качество техосмотра, проведенного другими компаниями, и настаивал на необходимости выполнения таких работ собственными силами.

В связи с этим Московское УФАС возбудило дело и признало ФПК виновным в злоупотреблении доминирующим положением.

"Действия ФПК ущемляют интересы собственников вагонов, обслуживающих их на других ремонтных предприятиях, и могут привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по техобслуживанию и ремонту вагонов в целом", - добавили в УФАС.

ФПК было выдано обязательное к исполнению предписание о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Также в ближайшее время определится сумма штрафа.

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