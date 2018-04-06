США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении Алексея Миллера, Виктора Вексельберга, Андрея Костина и Сулеймана Керимова, а также Олега Дерипаски. Такая информация размещена в пятницу на сайте минфина США.
В американской администрации заявили, что под ограничения подпали семь российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.
"Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США при консультациях с Госдепартаментом вводит санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые им подконтрольны", - сказала представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции подпали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.
Также санкции вводятся в отношении 17 должностных лиц из России, российской компании, занимающейся поставками оружия, и одного госбанка.
Причиной такого шага американская администрация назвала последние действия Москвы на мировой арене.
"Нынешние решения не являются ответом на какое-то единичное событие или отдельный вопрос. Соединенные Штаты предпринимают эти меры в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и является все более дерзкой", - утверждала представитель американской исполнительной ветви власти.
При этом власти Вашингтона заявили, что дверь для диалога остается открытой.
"Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.
"Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией", - напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.
"Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию", - заключил представитель исполнительной ветви власти США.