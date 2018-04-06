США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении Алексея Миллера, Виктора Вексельберга, Андрея Костина и Сулеймана Керимова, а также Олега Дерипаски. Такая информация размещена в пятницу на сайте минфина США.

В американской администрации заявили, что под ограничения подпали семь российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.

"Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США при консультациях с Госдепартаментом вводит санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые им подконтрольны", - сказала представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции подпали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Также санкции вводятся в отношении 17 должностных лиц из России, российской компании, занимающейся поставками оружия, и одного госбанка.

Причиной такого шага американская администрация назвала последние действия Москвы на мировой арене.

"Нынешние решения не являются ответом на какое-то единичное событие или отдельный вопрос. Соединенные Штаты предпринимают эти меры в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и является все более дерзкой", - утверждала представитель американской исполнительной ветви власти.

Она пояснила, что Вашингтон вменяет в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, которое ведущая брифинга охарактеризовала в соответствии с политикой Вашингтона как "оккупацию". Кроме того, представитель администрации США обвинила Россию в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

При этом власти Вашингтона заявили, что дверь для диалога остается открытой.

"Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией", - напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.

"Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию", - заключил представитель исполнительной ветви власти США.