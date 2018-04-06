Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний

Экономика и бизнес
6 апреля, 15:19 дата обновления: 6 апреля, 16:00 UTC+3

Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Министерство финансов США

Здание Министерства финансов США

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении Алексея Миллера, Виктора Вексельберга, Андрея Костина и Сулеймана Керимова, а также Олега Дерипаски. Такая информация размещена в пятницу на сайте минфина США.

Смотрите также

Санкции США в отношении России. Досье

В американской администрации заявили, что под ограничения подпали семь российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.

"Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США при консультациях с Госдепартаментом вводит санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые им подконтрольны", - сказала представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции подпали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Также санкции вводятся в отношении 17 должностных лиц из России, российской компании, занимающейся поставками оружия, и одного госбанка.

Смотрите также

NBC: разведка США участвовала в составлении черного списка бизнесменов РФ

Трамп заявил, что надеется наладить отличный диалог с Россией

Американский сенатор Грэм признал, что санкции США против России не срабатывают

Причиной такого шага американская администрация назвала последние действия Москвы на мировой арене.

"Нынешние решения не являются ответом на какое-то единичное событие или отдельный вопрос. Соединенные Штаты предпринимают эти меры в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и является все более дерзкой", - утверждала представитель американской исполнительной ветви власти.

Она пояснила, что Вашингтон вменяет в вину Москве прежде всего воссоединение Крыма с Россией, которое ведущая брифинга охарактеризовала в соответствии с политикой Вашингтона как "оккупацию". Кроме того, представитель администрации США обвинила Россию в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

При этом власти Вашингтона заявили, что дверь для диалога остается открытой.

"Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией", - напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.

"Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию", - заключил представитель исполнительной ветви власти США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Миллер, Алексей Борисович Скоч, Андрей Владимирович Костин, Андрей Леонидович Дерипаска, Олег Владимирович Богданов, Владимир Леонидович Керимов, Сулейман Абусаидович Вексельберг, Виктор Феликсович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Санкции в отношении России Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости