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Клименко пояснил, что упомянул ICQ в качестве замены Telegram только как пример

Экономика и бизнес
6 апреля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Ранее появилась информация, что советник президента РФ по развитию интернета рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ

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Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко пояснил, что посоветовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram лишь в качестве примера. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее несколько российских СМИ сообщили, что Клименко рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ. Роскомнадзор 6 апреля направил иск о блокировке Telegram в Таганский районный суд Москвы.

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"Вопрос стоит в том, что, помимо Telegram, есть масса других ресурсов. У меня на айфоне установлены все мессенджеры, которые только есть. Как пример я привел ICQ", - сказал Клименко. Он пояснил, что сам установил этот мессенджер, который оказался "нормально функционально работающим". "Здесь каких-то рекламных историй нет", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что у ICQ известная "положительная история, отработанная технически". Всего, по словам Клименко, в России 40 мессенджеров. При этом у него есть свой Telegram-канал, который в случае блокировки мессенджера перейдет на другую платформу, добавил Клименко.

6 апреля Роскомнадзор подал иск, в котором потребовал ограничить доступ в России к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Заявление было подано из-за того, что Telegram не ответил в установленный срок на вопрос о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В компании заявили, что это требование технически выполнить невозможно, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.

Требование к Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей в июле 2017 года предъявила ФСБ. Ведомство руководствовалось положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ключей. Руководство Telegram тогда заявило, что требование выполнить технически невозможно. Компания пыталась опротестовать его в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск Telegram был отклонен Верховным судом.

После этого постановления Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Срок истек 4 апреля.

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