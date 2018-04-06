Росавиация проверит качество взлетно-посадочной полосы аэропорта в Нальчике

НАЛЬЧИК, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты Росавиации оценят качество взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта в Нальчике после ремонта, который должен провести собственник аэрокомплекса в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Госкомтранса Кабардино-Балкарии (КБР) Арсен Кудаев.

Ранее авиакомпания "Победа" заявила о приостановке полетов в столицу Кабардино-Балкарии из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Больше претензий у компании к состоянию ВПП.

Полеты в Нальчик, которые осуществляются "Победой" из Москвы и Санкт-Петербург, не возобновятся до полного устранения нарушений, предупредил лоукостер. По данным воздушной гавани, "Победа" в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. В то же время аэропорт сообщает, что по согласованию с Росавиацией будет проводится плановый текущий ремонт ВПП с 7 по 9 апреля 2018 года.

"Собственника вызывал [председатель правительства КБР Алий] Мусуков, они обсуждали этот вопрос, он обещал в течение трех дней все завершить... После этого специалисты Росавиации, надзорные органы должны приехать, посмотреть и дать оценку, после чего будут возобновлены полеты", - сказал Кудаев.

До окончания ремонта "Победа" будет работать с аэропортом Минеральные Воды, а расходы пассажиров по переезду в Нальчик возьмет на себя.

Надежда на дополнительные средства

Правительство сделает все для того, чтобы исключить возможность ухода авиакомпаний из Нальчика, добавил глава Госкомтранса КБР. "Правительство будет делать все, чтобы эти авиакомпании не ушли... Вообще взлетно-посадочная полоса - собственность федеральная. Это нам дает право на сегодняшний день просить 3,9 млрд рублей, на которые мы хотим полную реконструкцию аэропорта провести, довести длину ВПП до 3 км (вместо нынешних 2,3 км - прим. ТАСС), что позволит принимать все типы самолетов", - добавил он.

Инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик, запланированному с 2015 года по 2020 год, стоимостью более чем 9,7 млрд рублей (более 7,8 млрд планировалось выделить из федерального бюджета), ранее исключили из госпрограммы "Развитие транспортной системы РФ" из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти КБР приняли решение реконструировать существующий аэропорт и разработали новую программу по проекту.

Ранее Госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились и требуют реконструкции.

"В протокольном решении правительства РФ наш аэропорт стоит первым, если выделят дополнительные средства, а это наверняка будет, мы первые на выделение 3,9 млрд рублей. В сущности за ВПП собственник не отвечает, но он заинтересован, зачем ему аэрокомплекс, если самолетов и пассажиров не будет", - уточнил Кудаев, добавив, что последний объемный ремонт ВПП в аэропорту Нальчика делали в 2011-2012 годах.

Об аэропорте

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.

Ранее, до решения "Победы", из аэропорта Нальчика выполняли рейсы в Москву (дважды в день) и Санкт-Петербург (дважды в неделю). Сейчас остался один рейс в Москву и обратно, его совершает авиакомпания UTair. С июня 2018 года авиаперевозки из города Нальчика в город Симферополь планируется осуществлять один раз в неделю авиакомпанией RusLine на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.