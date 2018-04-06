Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Рубль не отреагировал на решение минфина США добавить в свои санкционные списки 38 россиян и 15 структур, свидетельствуют данные торгов. Так, курс доллара на Московской бирже к 15:30 мск вырос на 24 копейки - до 57,95 рубля, а курс евро - на 22 копейки, до 70,84 рубля.

До публикации обновленного санкционного списка курсы доллара и евро находились вблизи этих уровней. При этом ранее сегодня курс доллара достигал 57,98 рубля, а евро - 70,97 рубля.

При этом российский рынок акций также нейтрально отреагировал на сообщение о расширении санкционных списков. Так, индекс Мосбиржи продолжил снижение на 0,2%, а РТС - на 0,5%. Акции "Газпрома" и ВТБ продолжили расти на 0,7% и 2% соответственно.