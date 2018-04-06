Ростех назвал санкции США против "Рособоронэкспорта" недобросовестной конкуренцией

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Включение "Рособоронэкспорта" в "черный список" США нацелено на вытеснение России с мирового рынка вооружений, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения - всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция", - сказал он.