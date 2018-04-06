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Россия рассматривает расчет за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:22 UTC+3 АНОСИНО ОБЛ./ 6, апреля. /ТАСС

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что необходимо изучить вопрос дальнейшей конвертации валюты

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АНОСИНО /МОСКОВСКАЯ ОБЛ./, 6 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном, сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Есть общее понимание, что надо двигаться в сторону использования национальных валют в расчетах. Потребности в этом есть, как и пожелания сторон. Это касается и Турции, и Ирана - везде мы рассматриваем вопрос расчета в национальных валютах. Для этого нужны предпосылки, больше касающиеся финансово-экономической сферы и банковской", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях расчета за нефть в нацвалютах.

Новак отметил, что если есть возможность в национальной валюте рассчитываться и есть согласие и желание компаний, то нужно также изучить вопрос конвертации этой валюты, ее дальнейшего использования.

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