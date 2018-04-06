Шохин назвал действия США по санкциям "методом террористов"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сравнил действия властей США по санкциям с "методами террористов".

"Судя по всему, американцы будут использовать, извините за грубость - метод террористов: а именно будут "заложников убивать". То есть они будут из этого кремлевского списка вытаскивать по несколько человек в качестве "заложников" в кавычках, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они не начнут правильно себя вести. А правильное поведение с их точки зрения, мягко говоря, убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по другому", - сказал он журналистам.

Шохин отметил, что в России есть компании, которые владеют активами за рубежом, в том числе в США. По мнению Шохина, предприниматели, чей бизнес помогает развитию экономики США, не застрахованы от включения в санкционный список.