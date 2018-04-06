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Шохин назвал действия США по санкциям "методом террористов"

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей считает, что предприниматели, чей бизнес помогает развитию экономики США, не застрахованы от включения в санкционный список

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сравнил действия властей США по санкциям с "методами террористов".

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"Судя по всему, американцы будут использовать, извините за грубость - метод террористов: а именно будут "заложников убивать". То есть они будут из этого кремлевского списка вытаскивать по несколько человек в качестве "заложников" в кавычках, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они не начнут правильно себя вести. А правильное поведение с их точки зрения, мягко говоря, убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по другому", - сказал он журналистам.

Шохин отметил, что в России есть компании, которые владеют активами за рубежом, в том числе в США. По мнению Шохина, предприниматели, чей бизнес помогает развитию экономики США, не застрахованы от включения в санкционный список.

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