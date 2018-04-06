Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:55 UTC+3

Ограничения затронут 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Leah Millis

США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в опубликованном ранее "кремлевском списке". Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.

Физические лица

Андрей Акимов — председатель правления Газпромбанка

Владимир Богданов — генеральный директор "Сургутнефтегаза"

Олег Дерипаска — президент Объединенной компании "Русал", президент En+ Group

Алексей Дюмин — губернатор Тульской области

Михаил Фрадков — директор Российского института стратегических исследований

Сергей Фурсенко — президент футбольного клуба "Зенит", член совета директоров "Газпром нефти"

Олег Говорун — начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия

Сулейман Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Константин Косачев — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Андрей Костин — президент-председатель правления ВТБ

Алексей Миллер — председатель правления "Газпрома"

Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности

Владислав Резник — депутат Госдумы

Игорь Ротенберг — совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы"

Кирилл Шамалов — член правления ПАО "СИБУР Холдинг"

Евгений Школов — помощник президента РФ

Андрей Скоч — депутат Госдумы

Александр Торшин — первый заместитель председателя Совета Федерации

Владимир Устинов — полномочный представитель президента в ЮФО

Тимур Валиулин — начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации

Виктор Вексельберг — президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова"

Александр Жаров — глава Роскомнадзора

Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск национальной гвардии

Компании

Агрохолдинг "Кубань"

Промышленная группа "Базовый элемент"

Компания B-Finance

Группа En+

"Группа ГАЗ"

"Газпром бурение"

Компания "Евросибэнерго"

Компания "Ладога менеджмент"

Группа NPV Engineering

ГК "Ренова"

Компания "Рособоронэкспорт"

Банк "Российская финансовая корпорация"

Машиностроительный холдинг "Русские машины"

Компания "Русал"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
5
Защита капитана российского судна "Норд" внесла за него залог
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости