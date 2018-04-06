Новые санкции США. Кто вошел в черный список

США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в опубликованном ранее "кремлевском списке". Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.

Физические лица

Андрей Акимов — председатель правления Газпромбанка

Владимир Богданов — генеральный директор "Сургутнефтегаза"

Олег Дерипаска — президент Объединенной компании "Русал", президент En+ Group

Алексей Дюмин — губернатор Тульской области

Михаил Фрадков — директор Российского института стратегических исследований

Сергей Фурсенко — президент футбольного клуба "Зенит", член совета директоров "Газпром нефти"

Олег Говорун — начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия

Сулейман Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Константин Косачев — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Андрей Костин — президент-председатель правления ВТБ

Алексей Миллер — председатель правления "Газпрома"

Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности

Владислав Резник — депутат Госдумы

Игорь Ротенберг — совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы"

Кирилл Шамалов — член правления ПАО "СИБУР Холдинг"

Евгений Школов — помощник президента РФ

Андрей Скоч — депутат Госдумы

Александр Торшин — первый заместитель председателя Совета Федерации

Владимир Устинов — полномочный представитель президента в ЮФО

Тимур Валиулин — начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации

Виктор Вексельберг — президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова"

Александр Жаров — глава Роскомнадзора

Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск национальной гвардии

Компании

Агрохолдинг "Кубань"

Промышленная группа "Базовый элемент"

Компания B-Finance

Группа En+

"Группа ГАЗ"

"Газпром бурение"

Компания "Евросибэнерго"

Компания "Ладога менеджмент"

Группа NPV Engineering

ГК "Ренова"

Компания "Рособоронэкспорт"

Банк "Российская финансовая корпорация"

Машиностроительный холдинг "Русские машины"

Компания "Русал"