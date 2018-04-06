Новые санкции США. Кто вошел в черный список

США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в опубликованном ранее "кремлевском списке". Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.
Андрей Акимов — председатель правления Газпромбанка
Владимир Богданов — генеральный директор "Сургутнефтегаза"
Олег Дерипаска — президент Объединенной компании "Русал", президент En+ Group
Алексей Дюмин — губернатор Тульской области
Михаил Фрадков — директор Российского института стратегических исследований
Сергей Фурсенко — президент футбольного клуба "Зенит", член совета директоров "Газпром нефти"
Олег Говорун — начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия
Сулейман Керимов — член Совета Федерации от Республики Дагестан
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
Константин Косачев — председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Андрей Костин — президент-председатель правления ВТБ
Алексей Миллер — председатель правления "Газпрома"
Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности
Владислав Резник — депутат Госдумы
Игорь Ротенберг — совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы"
Кирилл Шамалов — член правления ПАО "СИБУР Холдинг"
Евгений Школов — помощник президента РФ
Андрей Скоч — депутат Госдумы
Александр Торшин — первый заместитель председателя Совета Федерации
Владимир Устинов — полномочный представитель президента в ЮФО
Тимур Валиулин — начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
Виктор Вексельберг — президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова"
Александр Жаров — глава Роскомнадзора
Виктор Золотов — директор Федеральной службы войск национальной гвардии
Агрохолдинг "Кубань"
Промышленная группа "Базовый элемент"
Компания B-Finance
Группа En+
"Группа ГАЗ"
"Газпром бурение"
Компания "Евросибэнерго"
Компания "Ладога менеджмент"
Группа NPV Engineering
ГК "Ренова"
Компания "Рособоронэкспорт"
Банк "Российская финансовая корпорация"
Машиностроительный холдинг "Русские машины"
Компания "Русал"