Активы лиц из РФ в США, подпавших под санкции, заморожены

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Активы всех 24 лиц из России и 15 различных организаций, попавших под американские санкции, на территории под юрисдикцией США, при наличии таковых, заморожены, американцам отныне запрещено заключать с ними какие-либо сделки. Об этом говорится в пояснении, распространенном в пятницу министерством финансов Соединенных Штатов.

"Все активы под юрисдикцией США названных лиц и структур или любых других организаций, заблокированные на основании закона из-за того, что они принадлежат попавшим под санкции лицам, заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения", - указывается в тексте.

Кроме того, добавили в ведомстве, "лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с [американскими] санкциями" за сотрудничество с фигурантами перечня в крупном объеме или же за то, что они действуют от их имени. В то же время предусмотрен период, в течение которого американские граждане должны свернуть все деловые контакты с попавшими в черный список лицами и структурами из РФ.