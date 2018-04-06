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Активы лиц из РФ в США, подпавших под санкции, заморожены

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:38 UTC+3 ВАШИНГТОН 6, апреля. /ТАСС

"Лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с американскими санкциями" за сотрудничество с фигурантами перечня санкций, сообщили в минфине США

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ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Активы всех 24 лиц из России и 15 различных организаций, попавших под американские санкции, на территории под юрисдикцией США, при наличии таковых, заморожены, американцам отныне запрещено заключать с ними какие-либо сделки. Об этом говорится в пояснении, распространенном в пятницу министерством финансов Соединенных Штатов.

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"Все активы под юрисдикцией США названных лиц и структур или любых других организаций, заблокированные на основании закона из-за того, что они принадлежат попавшим под санкции лицам, заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения", - указывается в тексте.

Кроме того, добавили в ведомстве, "лица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с [американскими] санкциями" за сотрудничество с фигурантами перечня в крупном объеме или же за то, что они действуют от их имени. В то же время предусмотрен период, в течение которого американские граждане должны свернуть все деловые контакты с попавшими в черный список лицами и структурами из РФ.

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