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На Совбезе РФ не обсуждали ситуацию вокруг дела братьев Магомедовых

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:38 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедовау вменяется хищение 2,5 млрд рублей

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В ходе заседания Совбеза РФ в пятницу ситуация вокруг дела братьев Магомедовых не обсуждалась, заявил секретарь Совета Николай Патрушев.

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"Мы про братьев Магомедовых ничего не обсуждали", - заявил Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении этих преступлений Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все фигуранты вину не признают, защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.

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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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