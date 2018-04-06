На Совбезе РФ не обсуждали ситуацию вокруг дела братьев Магомедовых

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В ходе заседания Совбеза РФ в пятницу ситуация вокруг дела братьев Магомедовых не обсуждалась, заявил секретарь Совета Николай Патрушев.

"Мы про братьев Магомедовых ничего не обсуждали", - заявил Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении этих преступлений Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все фигуранты вину не признают, защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.