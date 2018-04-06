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Минэкономразвития сохраняет прогноз по годовой инфляции в РФ в июне ниже 2%

Экономика и бизнес
6 апреля, 16:32 дата обновления: 6 апреля, 16:34 UTC+3

Месячная инфляция в России в марте составила 0,29%, согласно данным Росстата

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АНОСИНО /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 6 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в годовом выражении ниже 2% к концу июня. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Цифры по инфляции в марте укладываются в наш прогноз на этот месяц. Наш прогноз - ниже 2% на конец июня, он актуален", - сказал глава МЭР.

По данным Росстата, месячная инфляция в РФ в марте составила 0,29%, годовая - 2,35%. С начала года потребительские цены выросли на 0,81%.

Минэкономразвития ожидало, что в марте инфляция в России составит 0,2-0,3% в месячном выражении и 2,2-2,3% в годовом.

При этом инфляция продолжает находиться значительно ниже цели ЦБ РФ по инфляции в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, показатель не достигнет целевого значения в этом году при условии отсутствия негативных погодных шоков.

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Орешкин, Максим Станиславович
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