Минкавказ: улучшение инвестклимата будет одним из приоритетов развития СКФО в 2018 году

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Улучшение инвестиционного климата на Северном Кавказе будет в числе приоритетных задач развития федерального округа на 2018 год, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По его словам, в 2017 году в округ привлекли более 503 млрд рублей. "Мы имеем небольшой рост, сама цифра значительная, но нам есть над чем работать… Мы говорим, что у нас конкуренция за инвестиции, в том числе и межрегиональная, поэтому без дальнейшего использования лучших практик, серьезнейшего внимания этому вопросу, мы можем очень многое потерять", - пояснил Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

Он отметил, что в приоритете - "дальнейшее развитие инвестиционного климата на территории СКФО". "Мы видим, где у нас есть позитивные результаты, но мы много где пока отстаем. Если брать статистику, которую делает Агентство стратегических инициатив, регионы Северного Кавказа, к сожалению, пока не на первом месте и даже не в первой десятке", - сказал он.

Заседание Общественного совета проходит в пятницу в здании Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках. С докладом о работе ведомства в 2017 году выступил министр, также членам совета представлена Публичная декларации целей и задач министерства на 2018 год.