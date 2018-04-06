Тестирование безостановочного проезда на платных участках ЦКАД завершится к июню 2019 года

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Тестовая эксплуатация системы free flow, позволяющей проезжать участки платных дорог, минуя пункты взимания платы со шлагбаумами, на платных участках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должна завершиться к маю-июню 2019 года, заявил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы ожидаем, что система free flow в этом году, отчасти, возможно, параллельно с завершением строительных работ, отчасти - в начале следующего года должна быть установлена. И мы ожидаем, что эта система должна какое-то время проработать в режиме пилотной эксплуатации, чтобы люди посмотрели на нее, привыкли и поняли, что это такое. По предварительным оценкам, период тестовой эксплуатации должен закончиться к маю-июню следующего года", - сказал Дитрих.