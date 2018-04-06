Не нужные инвесторам площадки ТОР на Дальнем Востоке могут лишить статуса до конца года

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Не востребованные инвесторами производственные площадки территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, которые составляют не более 5% от их общего количества, могут лишиться статуса ТОР в этом году, сообщил ТАСС в пятницу министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Некоторые площадки, не более 5%, сегодня пока инвесторами не востребованы. Возможно, мы упраздним режим ТОР в этих площадках <...> Думаю, что мы в этом году это сделаем", - сказал он.

Министр уточнил, что, в частности, невостребованные площадки есть в ТОР Амурской области, а также в Камчатского и Хабаровского краев. Если инвесторы и в дальнейшем не будут проявлять интерес к данным площадкам, в постановления правительства РФ о создании определенных ТОР внесут поправки, которые упразднят действия режима ТОР на этих площадках. Галушка также отметил, что к некоторым ТОР, наоборот, наблюдается повышенный спрос со стороны инвесторов, поэтому сейчас идет процесс увеличения количество площадок на этих территориях.

Территории опережающего развития создают для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Статус резидента ТОР для компании предусматривает получение некоторых налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

На Дальнем Востоке сформировали 18 территорий опережающего развития. Резидентами данных ТОР стали 244 компании, реализация проектов которых предполагает инвестирование более 2,2 трлн рублей и создание около 42 тыс. рабочих мест.