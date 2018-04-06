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ОНФ попросил госорганы проверить пункт обмена биткойна возле Курского вокзала в Москве

Экономика и бизнес
6 апреля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В пресс-службе движения отметили, что пункт обмены криптовалюты "имитирует фирменные цвета и символику одного из крупнейших банков страны"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили пункт обмена криптовалюты в районе Курского вокзала столицы и попросили надзорные органы проверить законность его работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Эксперты ОНФ обратились в надзорные органы для проверки деятельности обменного пункта криптовалюты недалеко от Курского вокзала Москвы. Организаторы данной точки утверждают, что оказывают легальные услуги по купле-продаже биткойна у физических лиц, при этом данный обменный пункт имитирует фирменные цвета и символику одного из крупнейших банков страны", - отмечается в сообщении.

"Центральный банк по-прежнему не выработал каких-то правил по регулированию деятельности по обмену криптовалют, и ассоциирование с обычными обменниками может неверно истолковываться гражданами. Вместе с тем открытие такой точки демонстрирует острейшую необходимость рынка в регулировании, которое ждать он уже не может", - приводит пресс-служба движения слова эксперта ОНФ, преподавателя кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Сергея Мартынюка.

Он обратил внимание на то, что граждане в случае обращения в подобный "обменник" могут столкнуться с множеством рисков, в частности, с потерей собственных сбережений и персональных данных. "Пользователи услуг таких обменных пунктов передают данные своих электронных кошельков, а защита этих данных ничем не обеспечивается. Таким образом, возникает потенциальная опасность потери денежных средств. Обратиться для защиты своих прав граждане при этом никуда не могут, так как нет соответствующего правого регулирования", - отметил он.

В свою очередь, советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Петрожицкий отметил, что ОНФ будет внимательно отслеживать и реагировать на нарушения цифровых прав граждан. "Кроме того, в ближайшее время мы выпускаем буклет с описанием существующих мошеннических схем, направленный на повышение информированности граждан о возможностях и рисках новых цифровых технологий", - заключил он.

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