Строительство медицинского кластера на Северном Кавказе планируют начать в 2018 году

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Строительство инновационного медицинского кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды может начаться в четвертом квартале 2018 года, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

"В 2017 году мы определили земельный участок в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (район входит в границы эколого-курортного региона Кавминводы - прим. ТАСС), провели землеустроительные работы, в конце года был проведен конкурс по разработке проектной документации. Мы ожидаем, что практическое строительство, выход на стройку, произойдет в четвертом квартале 2018 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд рублей, 40 млрд рублей из которых - средства федерального бюджета. "Проект принципиальный - это и медицина, и образование, и наука, особенно в разрезе нашей специфики - курортология и бальнеология. Это и как отрасль экономики, потому что мы говорим в рамках проекта о медицинском туризме", - отметил Кузнецов.

Проект инновационного медицинского кластера включает в себя университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция проекта предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.

"Это глобальный проект, который должен дать хорошую мотивацию молодежи на получение современного конкурентоспособного образования. Это развитие науки и решение вопросов, которые сегодня еще остаются в части высокотехнологической медицинской помощи в СКФО. Но это также очень важный фактор для придания дополнительных конкурентных преимуществ всему Северному Кавказу в развитии туриндустрии", - считает министр.