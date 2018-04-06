Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство медицинского кластера на Северном Кавказе планируют начать в 2018 году

Экономика и бизнес
6 апреля, 18:09 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 6, апреля. /ТАСС

Проект включает в себя университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Строительство инновационного медицинского кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды может начаться в четвертом квартале 2018 года, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

"В 2017 году мы определили земельный участок в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (район входит в границы эколого-курортного региона Кавминводы - прим. ТАСС), провели землеустроительные работы, в конце года был проведен конкурс по разработке проектной документации. Мы ожидаем, что практическое строительство, выход на стройку, произойдет в четвертом квартале 2018 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд рублей, 40 млрд рублей из которых - средства федерального бюджета. "Проект принципиальный - это и медицина, и образование, и наука, особенно в разрезе нашей специфики - курортология и бальнеология. Это и как отрасль экономики, потому что мы говорим в рамках проекта о медицинском туризме", - отметил Кузнецов.

Проект инновационного медицинского кластера включает в себя университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция проекта предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.

"Это глобальный проект, который должен дать хорошую мотивацию молодежи на получение современного конкурентоспособного образования. Это развитие науки и решение вопросов, которые сегодня еще остаются в части высокотехнологической медицинской помощи в СКФО. Но это также очень важный фактор для придания дополнительных конкурентных преимуществ всему Северному Кавказу в развитии туриндустрии", - считает министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Персоны
Кузнецов, Лев Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости