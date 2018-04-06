Трамп обвинил ВТО в несправедливом отношении к США

ТАСС, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО), предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Китай, одна из сильнейших экономик мира, считается в рамках ВТО развивающейся страной и получает огромные привилегии и преимущества, особенно по сравнению с США. Кто-нибудь думает, что это честно? Мы были плохо представлены. ВТО несправедлива к США", - отметил президент США.

China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages, especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented. The WTO is unfair to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 April 2018

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.