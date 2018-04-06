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Трамп обвинил ВТО в несправедливом отношении к США

Экономика и бизнес
6 апреля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Президент назвал нечестным тот факт, что Вашингтон не получает таких "огромных привилегий и преимуществ", как Пекин

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ТАСС, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО), предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Китай, одна из сильнейших экономик мира, считается в рамках ВТО развивающейся страной и получает огромные привилегии и преимущества, особенно по сравнению с США. Кто-нибудь думает, что это честно? Мы были плохо представлены. ВТО несправедлива к США", - отметил президент США.

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

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