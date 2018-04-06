Bloomberg: президент Louis Vuitton Moet Hennessy стал самым богатым человеком Европы

ТАСС, 6 апреля. Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в $70,7 млрд стал самым богатым человеком Европы, обогнав испанца Амансио Ортегу - основателя группы Inditex, включающей в себя такие бренды как Zara и Massimo Dutti. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, одновременно с этим Арно вышел на четвертое место в списке самых богатых людей планеты. Три первых места в рейтинге агентства занимают американцы - глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Их состояние оценивается соответственно в $121 млрд, $91,3 млрд и $86,3 млрд. На пятом после Арно месте теперь расположился Ортега с состоянием в $70,2 млрд.