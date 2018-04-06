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В Петербурге приступили к строительству второго этапа трамвайной сети для "Чижика"

Экономика и бизнес
6 апреля, 19:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

В рамках работ планируют поставить опоры и смонтировать контактную сеть, заменить основание автодороги и трамвайных путей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Реализацию второго этапа строительства первой частной трамвайной сети для современного трамвая "Чижик" начали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концессионера Транспортной концессионной компанией (ТКК).

Сроки запуска трамвая неоднократно переносили, перевозку пассажиров "Чижик" начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы завершили. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками, которую планирует закончить в мае, и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.

"ООО "Транспортная концессионная компания" силами генерального подрядчика - ООО "ЛСР-Строй" приступила к реализации второго этапа проекта создания в Красногвардейском районе комплексной структуры скоростного трамвайного сообщения "Чижик". В настоящий момент начались работы на участке 3.1 - отрезок проспекта Наставников от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов. В эти дни идет демонтаж контактной сети и переустройство инженерных сетей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках проводимых работ планируется поставить опоры и смонтировать контактную сеть, заменить основание автодороги и трамвайных путей, а также осуществить замену подземных коммуникаций, которые пролегают под проспектом Наставников

Трамвай "Чижик" - первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумный ход по четырем маршрутам, которые возводят в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией "ЛСР-Строй" (входит в Группу ЛСР). Всего планируют закупить более 20 вагонов. Стоимость билета там аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

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