Власти Карелии не смогли выбрать авиакомпанию на субсидируемые рейсы до Архангельска

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Карелии не смогли с первого раза выбрать авиакомпанию, которая получит субсидию из бюджета региона в 3,9 млн рублей на рейсы между Петрозаводском и Архангельском. Единственный претендент не соответствовал предъявляемым требованиям, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин.

"Сегодня были подведены итоги отбора, но победитель не определен. Поступила всего одна заявка из Архангельской области, но компания не подошла по предъявляемым критериям", - сказал Дмитрий Кондрашин, не уточнив подробности.

По его словам, министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики в ближайшее время объявит повторный отбор претендентов на рейсы. "Мы надеемся определить победителя", - отметил представитель ведомства.

Как указано в техническом задании к отбору авиакомпаний, пассажирское воздушное судно должно иметь не менее 19 посадочных мест. Рейсы по маршруту "Петрозаводск - Котлас - Архангельск - Котлас - Петрозаводск" планировали выполнять с 12 июня по 31 августа. Заявки от авиакомпаний принимали до 3 апреля. Общая сумма субсидии из бюджета Карелии за 24 оборотных рейса -3,9 млн рублей.

"Летний период - самый востребованный у туристов. Кроме этого, жителей двух регионов соединяют родственные связи. Мы хотим "обкатать" этот рейс в летние месяцы с большой перспективой, что в дальнейшем он станет круглогодичным", - пояснил ранее Дмитрий Кондрашин.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск закрыли на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы и другое. С февраля 2016 года возобновился единственный регулярный авиарейс, который связывает Петрозаводск и Москву.