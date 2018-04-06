В Ульяновске создадут центр компетенций по беспилотным системам

УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Центр компетенций по беспилотным системам появится в этом году в Ульяновске на базе авиационного кластера "Ульяновск-авиа". Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Сергей Морозов и генеральный директор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев на круглом столе по вопросам развития беспилотных авиационных систем в регионах на примере Ульяновской области.

"Ульяновская область готова стать экспериментальной площадкой для апробирования технологий, которые предлагаются производителями беспилотных транспортных систем в различных сферах народного хозяйства. В ассоциации "Аэронет" сейчас накапливаются разнообразные практики применения беспилотных авиационных технологий: в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, и мы видим возможности для Ульяновской области в их развитии и использовании", - сказал губернатор после подписания соглашения.

Морозов также добавил, что тема производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем станет предметом обсуждения экспертов на Международном авиатранспортном форуме (МАТФ) в августе этого года. "Наш опыт сотрудничества с Ассоциацией "Аэронет" станет полезным для каждого региона, заинтересованного и готового решать свои внутренние задачи с использованием беспилотных авиационных систем", - сказал он.

Глава ассоциации "Аэронет" выразил уверенность, что регион справится с задачей развития этого направления. "Мы рассчитываем, что в Ульяновске появятся новые точки роста, новые интересные идеи, стартапы, бизнес-проекты, которые станут реальными экономическими задачами", - сказал Бабинцев журналистам.

Ассоциация "Аэронет" - единственное в России профессиональное объединение юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем. Членами ассоциации являются компании, которые производят беспилотную авиационную технику и выполняют работы с ее применением.