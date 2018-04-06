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Миллер считает включение в список санкций подтверждением правильности своих действий

Экономика и бизнес
6 апреля, 19:29 дата обновления: 6 апреля, 19:31 UTC+3

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что включение в новый список санкций США подтверждает правильность его действий. Об этом глава "Газпрома" сообщил в эфире телеканала НТВ.

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"Не попав в первый список санкций, были даже некоторое сомнения - может что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно", - сказал Миллер.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит Рособоронэкспорту, также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

До 5 июня американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.

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Миллер, Алексей Борисович
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