В Карачаево-Черкесии заложили самый крупный в РФ за последние годы грушевый сад

ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Грушевый сад интенсивного типа площадью 20 га заложили в пятницу в Карачаево-Черкесии, по оценке специалистов, он станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России. Об этом глава республики Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram.

Дорогие друзья! Сегодня принял участие в закладке первого в республике грушевого сада. По оценке одного из ведущих специалистов в мире в области садоводства голландца Питера Ван Райна, который консультирует проект, будущий грушевый сад площадью 20 гектаров станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России. Новый грушевый сад стал продолжением проекта по интенсивному садоводству, который реализуется в республике в рамках госпрограммы развития СКФО при поддержке Минкавказа. Сегодня в Карачаево-Черкесии садами засажено уже почти 200 гектаров. До конца этого года будет 300. Причем, с учетом лучших мировых практик в области садоводства. И для меня этот проект, который я сам лично курирую, важен не только с точки зрения промышленного производства фруктов, но, прежде всего, я его рассматриваю, как удачный старт возрождения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии, создания новых рабочих мест. Уверен, вслед за этим, большим садом, в работу включатся и владельцы личных подворий, подтянутся и другие муниципальные районы республики. Хочу поблагодарить инвестора проекта - ОАО «Сады Карачаево-Черкесии», лично Айдына Ширинова, за то, что они так ответственно подходят к делу. Считаю, что проект уже пустил корни в республике. И даже приносит плоды. Это означает, что у нас есть все шансы стать одним из ведущих производителей фруктов в стране и первыми по выращиванию груши. #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #садыкчр #кчр09 Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) 6 Апр 2018 в 8:27 PDT

"Сегодня принял участие в закладке первого в республике грушевого сада. По оценке одного из ведущих специалистов в мире в области садоводства голландца Питера Ван Райна, который консультирует проект, будущий грушевый сад площадью 20 га станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России", - написал Темрезов.

Новый грушевый сад стал продолжением проекта по развитию интенсивного садоводства, который реализует в Адыге-Хабльском районе республики ОАО "Сады Карачаево-Черкесии" в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при поддержке Минкавказа.

"Сегодня в КЧР высажено уже 200 га, конца этого года будет 300 га <….> Этот проект, который я сам лично курирую, важен не только с точки зрения промышленного производства фруктов, но, прежде всего, я его рассматриваю как удачный старт возрождения отрасли садоводства в Карачаево-Черкесии, создания новых рабочих мест. Уверен, вслед за этим большим садом в работу включатся и владельцы личных подворий, подтянутся и другие районы республики", - добавил Темрезов.

Руководитель проекта Айдын Ширинов рассказал, что грушевый сад будут высаживать в несколько этапов. "К концу 2019 года общая площадь, занятая под грушевые деревья, составит 20 га. Первый урожай появится уже в следующем году, а еще через несколько лет с 20 га грушевого сада будут собирать 1,5 тыс. тонн фруктов", - цитирует Ширинова пресс-служба главы и правительства КЧР.

В сообщении отмечается, что сейчас потребность российского рынка в грушах составляет 1 млн тонн. Ширинов подчеркнул, что у Карачаево-Черкесии есть возможность стать крупнейшим производителем этих фруктов в России. Здесь также будет действовать единственный на Юге страны обучающий центр для желающих заниматься садоводством.