Научный руководитель ВШЭ: долю государства в экономике РФ надо снизить почти вдвое

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Долю государства в российской экономике необходимо снизить с нынешних почти 50% до 20-25%, заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики", профессор Евгений Ясин.

"Если говорить про целевой показатель, то, на мой взгляд, надо стремиться снизить долю [государства] до 20-25%. Это неплохой показатель для нашей страны, который помог бы повысить активность населения и создать стимулы для развития экономики", - сказал Ясин.

По его словам, некоторые эксперты считают, что доля государства в экономике России сейчас составляет 70%. "Я считаю, что она составляет около 50%. По нашим расчетам, за последние 10 лет доля государства повысилась с 39% до 47%, и это очень много", - добавил он.

Как заявил Ясин, надо снижать роль государства также в сфере инноваций и цифровой экономики. "Государство дает толчок для развития, а уже после к инновациям подтягиваются частные инвесторы. Конечно, это совершенно не обязательно, лучше, чтобы такие направления поднимались и развивались независимо от государства. Мы, к сожалению, имеем более высокую долю государственного участия в этих начинаниях, причем речь идет не только о цифровой экономике", - отметил Ясин.