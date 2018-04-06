Минфин США заверил, что торговая война с Китаем не является целью Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Опасность начала торговой войны между США и Китаем имеется, но это не является целью Вашингтона. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы торговая война с Китаем не разразилась", - отметил он.

"Я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что нам удастся с этим разобраться. Потенциально торговая война может настать", - предупредил глава минфина США. "В настоящее время мы инициировали план, предусматривающий через определенное количество времени повышение тарифов. Перед этим у нас будет время для обсуждения таких мер", - уточнил он.

"Потенциал торговой войны есть, но это не является нашей целью. Президент [США Дональд Трамп] хочет, чтобы наша торговля [с КНР] носила взаимный характер", - добавил Мнучин.

Торговые меры в отношении КНР

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли.

Трамп также поручил Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Эксперты утверждают, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.