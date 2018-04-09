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Научный руководитель ВШЭ: рост экономики РФ не превысит 2% без проведения реформ

Экономика и бизнес
9 апреля, 9:17 UTC+3

Правительству следует делать ставку на человеческий капитал, на внедрение новых технологий, развитие инновационной экономики, науки и образования, считает профессор Евгений Ясин

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Темпы экономического роста в РФ не смогут превысить 2% в год, если в стране не будут проведены структурные реформы, заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики", профессор Евгений Ясин.

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"Я считаю, что 1,5-2% - это тот предел, выше которого мы не можем прыгнуть до тех пор, пока не произведем структурные и институциональные изменения в обществе", - сказал Ясин.

По его словам, сейчас правительству следует делать ставку на человеческий капитал, на внедрение новых технологий, развитие инновационной экономики, науки и образования. "Это те направления, которые должны дать возможность развиваться, подниматься быстрее, чем наши партнеры на Западе", - заявил Ясин.

Кроме того, как отметил научный руководитель ВШЭ, для обеспечения высоких темпов экономического роста надо обеспечить такое увеличение производительности труда, которое будет существенно выше, чем динамика валового внутреннего продукта. "Например, для роста ВВП на 4% в год мы должны иметь рост производительности 5-6% ежегодно", - заявил Ясин.

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