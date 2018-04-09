Эксперт: компании из Кремниевой долины готовы работать с РФ, несмотря на санкции

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Технологические компании, располагающиеся в Кремниевой долине, готовы сотрудничать с Россией, несмотря на внешнеполитическую обстановку, сообщил в интервью ТАСС директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

"На наши конференции приезжают топ-менеджеры из крупнейших американских компаний, например Microsoft или Google. Какие еще нужны подтверждения? Они готовы работать с нами, и как приезжали три года назад, так и сейчас приезжают", - рассказал он.

В то же время Варламов отметил, что российские компании могут сталкиваться с проблемами на рынке США с точки зрения продаж. "У нас есть несколько стартапов, которые начинают развивать свои продажи в США и чувствуют предубеждение к российским сервисам и технологиям", - уточнил он.