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Индекс Dow Jones упал более чем на 3% на фоне торговых противоречий США и Китая

Экономика и бизнес
6 апреля, 22:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Таким образом, индекс снизился до 23,748 тыс. пунктов

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к 15:00 (22:00 мск) пятницы упал на 744 пункта или на 3,09%, до 23,748 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Почему обвалился американский индекс Dow Jones

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 74 пункта или на 2,77%, до 2,589 тыс. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,71% или на 190 пунктов, до 6,885 тыс.

Как отметила телекомпания CNN, причиной обвала стали опасения участников рынка по поводу обострения торговых противоречий между США и Китаем. "Опасения по поводу допущенной ошибки в торговой политике усиливаются", - привела телекомпания мнение руководителя департамента рыночной стратегии в инвестиционной компании B. Riley FBR Арта Хогана. По мнению эксперта компании Capital Econoimics Джулиана Эванса, "от угроз введения повышенных тарифов, даже если их и используют в качестве козыря на переговорах, впоследствии будет трудно отказаться".

"Плохо то, что это произошло в пятницу, поскольку в таком случае участники рынка будут испытывать опасения по поводу происходящего вплоть до начала следующей недели, - цитирует агентство Bloomberg руководителя департамента рыночной стратегии инвестиционной компании Newbridge Securities Дональда Селкина. - Нет ничего хуже, чем неблагоприятные новости с рынка вечером в пятницу".

В минувший вторник администрация США обнародовала список из 1,3 тыс. наименований продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные пошлины в 25%. В ответ Госсовет КНР объявил о введении таких же пошлин на американские автомобили, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства - в общей сложности на 106 наименований товаров.

В октябре прошлого года, напоминает CNBC, переговоры США и Китая по вопросам торговли зашли в тупик. Сейчас у двух стран осталось примерно шесть недель на то, чтобы урегулировать торговые споры. Как отметила телекомпания, к 15 мая офис представителя США на торговых переговорах должен представить список продукции, облагаемой повышенными пошлинами, а 22 мая список предпринимаемых США мер в отношении КНР должен быть окончательно утвержден.

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