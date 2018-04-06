Клименко: аудитория потеряет интерес к Telegram после ухода чиновников из мессенджера

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возможная блокировка мессенджера Telegram приведет к тому, что его покинут чиновники и журналисты, вследствие чего большинство пользователей потеряют интерес к этой площадке. Такое мнение в пятницу в эфире телеканала "Москва 24" высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая - это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram от министров до секретарш, и оттуда же уйдут журналисты, и у Павла [Дурова, создателя Telegram] возникнет большая проблематика. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным", - сказал Клименко.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Иск был подан в связи с тем, что Telegram не предоставил в установленный срок ответ по вопросу передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.