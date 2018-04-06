Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клименко: аудитория потеряет интерес к Telegram после ухода чиновников из мессенджера

Экономика и бизнес
6 апреля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам мессенджера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Возможная блокировка мессенджера Telegram приведет к тому, что его покинут чиновники и журналисты, вследствие чего большинство пользователей потеряют интерес к этой площадке. Такое мнение в пятницу в эфире телеканала "Москва 24" высказал советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Смотрите также
Павел Дуров

Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

"Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая - это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram от министров до секретарш, и оттуда же уйдут журналисты, и у Павла [Дурова, создателя Telegram] возникнет большая проблематика. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным", - сказал Клименко.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Иск был подан в связи с тем, что Telegram не предоставил в установленный срок ответ по вопросу передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.

Инфографика Что происходит с Telegram в России

Что происходит с Telegram в России

ТАСС подготовил инфографику о ситуации с мессенджером Павла Дурова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости