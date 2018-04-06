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Forbes: Олег Дерипаска потерял почти $1 млрд из-за санкций США

Экономика и бизнес
6 апреля, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Акции "Русала" и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял за один день $957 млн из-за новых американских санкций. Такие данные приводит журнал Forbes.

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Минфин США в пятницу, 6 апреля, ввел санкции против семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В санкционный список попал в том числе миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+, "Русал", "ГАЗ". На фоне санкций акции "Русала" и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%.

Кроме того, в список попал Сулейман Керимов, он потерял $244 млн, и Виктор Вексельберг, его потери составили $41 млн.

Отмечается, что состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

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Персоны
Скоч, Андрей Владимирович Дерипаска, Олег Владимирович Богданов, Владимир Леонидович Керимов, Сулейман Абусаидович Вексельберг, Виктор Феликсович
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