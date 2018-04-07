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Дерипаска обсудит с адвокатами включение в санкционный список США

Экономика и бизнес
7 апреля, 0:29 UTC+3

По словам официального представителя бизнесмена, он считает включение в список необоснованным

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска, который в пятницу был включен в санкционный список США, считает это необоснованным и смешным, но обсудит этот вопрос с адвокатами после празднования православной Пасхи.

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Об этом сообщил ТАСС официальный представитель бизнесмена.

"События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии", - передал представитель слова бизнесмена.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит "Рособоронэкспорту", также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Костин, Андрей Леонидович Дерипаска, Олег Владимирович Ротенберг, Аркадий Романович Богданов, Владимир Леонидович Керимов, Сулейман Абусаидович Вексельберг, Виктор Феликсович
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