Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, говорится в заявлении, распространенном в пятницу управлением по контролю над иностранными активами минфина.

Инвесторам из США "необходимо до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, группы ГАЗ и Объединенной компании "Русал", отметило управление. Минфин также обязал этих инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить детальный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

Американским физическим и юридическим лицам "необходимо до 5 июня 2018 свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США", с подпавшими под санкции 12 компаниями, а также "с другими юридическими лицами, 50%-ная доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим 12 компаниям", добавило управление.

В заявлении указаны агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", группа ГАЗ, "Газпром бурение", "Ладога менеджмент", NPV Engineering, "Ренова", "Русские машины", Объединенная компания "Русал".

В пятницу Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам отныне запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня.

Как заявил в ответ МИД РФ, Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.