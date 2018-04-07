Fujifilm прекращает продажи черно-белой фотопленки из-за отсутствия спроса

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Японская корпорация Fujifilm объявила о прекращении продаж черно-белой фотопленки и фотобумаги, история производства которых насчитывает более 80 лет, из-за отсутствия спроса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении компании.

"В течение долгих лет мы работали над повышением эффективности и удешевлением производства черно-белой фотопленки и бумаги для печати черно-белых фотографий. Однако в связи с продолжающимся сокращением спроса и сложностями в обеспечении стабильных поставок мы приняли решение прекратить их продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активно черно-белую пленку потребители покупали в 1960-е годы, с тех пор спрос стал снижаться и достиг своего минимума после начала массового распространения цифровой фототехники.

Как отмечает Fujifilm, последние партии черно-белой пленки поступят в магазины в октябре текущего года, некоторые форматы фотобумаги будут доступны до 2020 года.

Компания Fujifilm была основана в 1934 году. В 1936 году она первой в Японии стала выпускать фотопленку, а со временем расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции, став одной из ведущих в мире в этом сегменте рынка. Сейчас корпорация производит также медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров.