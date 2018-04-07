Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: American Airlines заключила сделку с Boeing на поставку 47 самолетов

Экономика и бизнес
7 апреля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

По информации телеканала, сумма сделки может достигать порядка $12 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Joe Raedle/Getty Images

ТАСС, 7 апреля. Авиакомпания American Airlines объявила о заключении соглашения с корпорацией Boeing на поставку 47 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.

Заказ о покупке 22 самолетов Airbus A350 у компании Airbus был отменен в попытке "упростить свой парк". В American Airlines добавили, что компания уже обладает почти тремя десятками Boeing 787 Dreamliner.

По информации канала, сумма сделки может достигать порядка $12 млрд, но на данный момент обе компании отказались раскрыть финансовые условия своего нового соглашения о покупке. При этом сделка также предполагает возможность приобретения авиакомпанией еще 28 авиалайнеров семейства Dreamliner.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости