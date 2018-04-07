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СМИ: забастовка персонала Air France привела к отмене 30% рейсов

Экономика и бизнес
7 апреля, 11:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, апреля. /ТАСС

Авиадиспетчеры, бортпроводники, стюардессы и пилоты требуют от компании повысить заработную плату на 6%

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ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Наземный и летный персонал французской авиакомпании Air France проводит в субботу новую забастовку, в результате которой в общей сложности отменены около 30% рейсов. Об этом сообщил телеканал BFM.

Как уточнили в руководстве самого авиаперевозчика, в субботу Air France намерена обеспечить около 75% дальне- и 65% среденемагистральных рейсов, пребывающих и отправляющихся из парижских аэропортов. Компания также планирует выполнить около 70% перелетов на короткие расстояния.

Забастовка проходит по призыву 11 крупнейших профсоюзов отрасли. В ней участвуют как авиадиспетчеры, так и бортпроводники, стюардессы и пилоты. Они требуют от компании повысить заработную плату на 6%. Трудящиеся напоминают, что повышений оклада в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.

Дирекция компании, однако, против подобных требований, которые она считает чрезмерными. Она согласна увеличить зарплаты в 2018 году только на 1%, сопровождая это повышением премиальных выплат на основании личных достижений представителям летного состава на 1,4%. Профсоюзы выступили против такой попытки урегулировать конфликт.

Ранее работники Air France уже устраивали стачки 22 и 23 марта, а также 3 апреля. В планах профсоюзов повторить эти массовые акции еще несколько раз в течение месяца: 10-11, 17-18, а также 23-24 апреля.

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