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Строительство основной площадки саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске начнется 1 августа

Экономика и бизнес
7 апреля, 11:42 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Инвестиции в строительство общественно-делового центра составят около 9 млрд рублей, сообщили в правительстве региона

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Возведение в Челябинске общественно-делового центра, который станет основной площадкой проведения в 2020 году саммитов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, начнется 1 августа. Об этом сообщил в субботу журналистам гендиректор компании-застройщика - хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.

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"Планировочные решения общественно-делового центра (конгресс-холл - прим. ТАСС) на пересечении улицы Береговая и улицы Братьев Кашириных [в Челябинске] согласованы. Объект станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС. <…> Первого августа начнется стройка", - сказал Передерий, добавив, что сейчас на участке под застройку идут подготовительные работы. Гендиректор компании-застройщика рассказал, высота здания составит 170 м, или 34 полноценных этажа. Общая площадь объекта - 110 тыс. кв. м.

В строительство общественно-делового центра, по данным властей Челябинской области, планируется вложить до 9 млрд рублей. Общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей. В реконструкцию аэропорта на первом этапе - 3,177 млрд рублей. Кроме того, деньги пойдут на улучшение экологической обстановки, строительство гостиниц, инфраструктуры и других объектов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.

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