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Минпромторг: дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за период от 5 до 7 лет

Экономика и бизнес
7 апреля, 12:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, апреля. /ТАСС

В ведомстве также высказались за перепрофилирование квартир первых этажей для торговли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Нехватку торговых площадей в России можно будет преодолеть за 5 - 7 лет за счет развития нестационарной и малой торговли. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Сколько это (восполнение дефицита торговых площадей - прим. ред.) займет времени? Если следовать нашей логике, то дефицит можно восполнить некапитальными павильонами и малыми форматами за пять - семь лет. И параллельно будет все равно движение в капитальное строительство, будут строиться качественные площади. Но здесь инструментом не бульдозер должен быть, и не каток", - сказал Кузнецов.

По его оценке, оптимальным является обеспеченности населения торговыми площадями в объеме 1,5 - 2 тыс. квадратных метров на 1 тыс. жителей в крупных городах.

"У нас жуткий дефицит площадей небольших магазинов... Нигде в мире такой проблемы нет - перепрофилировать квартиры первых этажей для торговли. У нас еще отдельные лихие головы пытаются с этим бороться. У нас нет таких площадей (под малые форматы - прим. ТАСС), и строить их очень дорого, потому что уже города застроены", - отметил замглавы департамента.

Минпромторг в 2015 году утвердил обновленную стратегию развития торговли до 2020 года, которая предполагает создание приоритетных условий работы для малых форматов торговли на фоне достаточного уровня развития торговых сетей. В этих целях министерство подготовило законопроект о мобильной торговле, который, по оценке Кузнецова, в ближайшее время может быть представлен правительству. Если законопроект будет принят, то он положительно повлияет не только на торговлю, но и на смежные отрасли. Например, только в течение двух лет представители малой торговли могут заказать у отечественных производителей 50 тыс. автомобилей для мобильной торговли, прогнозирует Минпромторг.

"Совокупные инвестиции, частные инвестиции в покупку автомобилей, автолавок, автокафе и фудтраков, в создание сопутствующей инфраструктуры - потому что параллельно создаются сервис и прочее, - где-то будут порядка 220 млрд рублей", - сказал Кузнецов.

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