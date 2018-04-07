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В Boeing заявили, что производство истребителей F/A-18E/F продлится до 2025 года

Экономика и бизнес
7 апреля, 13:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В компании отмечают, что выпуск летательных аппаратов могут проложить и после этого срока

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Материал из 1 страницы
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet

© REUTERS/Hamad I Mohammed

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Производство палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet будет продолжено до 2025 года и, возможно, их сборка продлится и после этого. Об этом изданию Defense News рассказал руководитель этой программы в корпорации Boeing Дэн Джиллиан.

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"Мы настроены на сохранение наших производственных темпов по две машины в месяц до конца 2025 года. И существует множество возможностей для продления этого срока и даже увеличения темпов", - сказал он. Ранее ожидалось, что производство F/A-18E/F может завершиться уже к 2017 году.

Причем, речь идет не только о строительстве новых истребителей - самолеты модернизируют. В первую очередь, будет продлен их жизненный цикл - с 6 тыс. до 9 тыс. летных часов. Речь идет о пакете модификаций, именуемом Блок 3.

Повысится и эффективность применения этих многоцелевых истребителей. Они станут менее заметными для радаров противника, хотя о полноценном применении технологии "стелс" речь не идет. Их оснастят топливными баками обтекаемой формы, что опять же положительно скажется на аэродинамике. Более того, они вмещают больше топлива, чем в предыдущих версиях. Дополняется все это современной электроникой, способной получать и передавать большие объемы данных, и сенсорами дальнего действия.

Конкуренция с F-35

Super Hornet - истребитель четвертого поколения, производится он с 1995 года в двух версиях. F/A-18E - одноместная, а F - двухместная. Его дальнейшее производство оказалась под вопросом после того, как компания Lockheed Martin практически завершила работу над своим многоцелевым истребителем пятого поколения F-35. Но проект оказался проблемным. Вопросы вызывала надежность этих самолетов, особенно после некоторых инцидентов, в том числе, возгораний двигателя.

F/A-18 E/F, в свою очередь, проверенная и надежная машина. Сейчас они задействованы в ряде операций, в том числе, в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Помимо этого, у этих истребителей есть еще один большой плюс перед F-35 - стоимость. А именно $70 млн за один F/A-18 против 122 млн за F-35C (палубная модификация). В силу всего этого в Пентагоне пока отказываться от F/A-18 E/F не собираются.

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