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В аэропорту Нальчика начался ремонт взлетно-посадочной полосы

Экономика и бизнес
7 апреля, 13:29 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 7, апреля. /ТАСС

Как ранее сообщала администрация аэропорта, ремонт продлится с 7 по 9 апреля

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НАЛЬЧИК, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты начали ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нальчика, сообщили ТАСС в администрации порта.

"Все нормально, ремонт уже начался", - сообщил представитель администрации аэропорта.

Ранее авиакомпания "Победа" приостановила выполнение обоих своих рейсов в столицу Кабардино-Балкарии - из Москвы и Санкт-Петербурга - из-за несоответствий аэродрома сертификационным требованиям. В свою очередь администрация аэропорта заявила, что по согласованию с Росавиацией плановый текущий ремонт ВПП пройдет 7 - 9 апреля. До окончания ремонта "Победа" будет работать с аэропортом Минеральные Воды, а расходы пассажиров по переезду в Нальчик возьмет на себя. В настоящее время из аэропорта Нальчика остался один рейс - в Москву, его совершает авиакомпания UTair.

В свою очередь Госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту значительно изношены и требуют реконструкции покрытие ВПП, а также рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Последний объемный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нальчика делали в 2011-2012 годах.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда воздушную гавань в Минводах закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.

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