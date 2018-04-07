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Суд в Египте разрешил сервисам такси Uber и Careem временно продолжать свою деятельность

Экономика и бизнес
7 апреля, 20:01 UTC+3 КАИР КАИР 7, апреля. /ТАСС

Ранее административный суд первой инстанции обязал правительство прекратить лицензирование этих сервисов

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КАИР, 7 апреля. /ТАСС/. Суд по срочным делам Каира разрешил в субботу популярным в Египте такси Uber и Careem временно продолжать свою деятельность, пока не будут определены все юридические аспекты их функционирования в стране. Об этом сообщило издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Как постановил суд, куда представители этих сервисов обратились с апелляцией, такси могут работать до тех пор, пока их окончательную судьбу не определит Высший административный суд.

20 марта административный суд первой инстанции обязал правительство прекратить лицензирование сервисов, фактически запретив их деятельность в стране. Судебное постановление было вынесено на основании иска, поданного еще в феврале 2017 года группой водителей традиционного такси. В частности, в своей жалобе они назвали деятельность компаний противоречащей закону о дорожном движении, считая нелегитимным эксплуатацию частных автомобилей без соответствующей лицензии для предоставления коммерческих услуг. Согласно вердикту, который будет обжалован в Высшем административном суде в течение двух месяцев, оба перевозчика должны прекратить все операции и заблокировать свои мобильные приложения.

В ответ на минувшей неделе Uber подал иск в суд по срочным делам, требуя, чтобы решение административного суда было приостановлено до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция в Верховном административном суде. Иск в итоге был удовлетворен.

Uber и Careem, штаб-квартира которого находится в Дубае, пришли в Египет практически одновременно несколько лет назад и сразу завоевали огромную популярность жителей страны как ценовой политикой, так и качеством услуг в отличие от порой нечистых на руку водителей традиционного такси.

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