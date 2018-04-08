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Эксперт: администрация Трампа предпочитает переговоры торговым войнам

Экономика и бизнес
8 апреля, 9:00 UTC+3 БОАО /Китай/ 8, апреля. /ТАСС

Кент Калдер считает, что зарождающийся конфликт между КНР и США не должен приобрести националистический оттенок

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БОАО /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Окружение президента Соединенных Штатов не заинтересовано в торговых войнах и будет стремиться к переговорам, даже несмотря на жесткие заявления Дональда Трампа. Об этом в воскресенье заявил журналистам Кент Калдер, возглавляющий американский Центр исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауэра.

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"Не думаю, что население какой-либо отдельно взятой страны [включая американцев] хочет противостояния в сфере торговли. И даже администрация Трампа будет предпочитать переговоры торговым войнам, к которым в сложившейся ситуации никто не стремится", - рассказал он на пресс- конференции в ходе Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао.

Калдер отметил, что зарождающийся конфликт не должен приобрести националистический оттенок. "В нынешней ситуации это будет очень опасно", - пояснил он.

Эксперт добавил, что у Вашингтона и Пекина по-прежнему есть время для того, чтобы не допустить ухудшения международной обстановки - до того момента, как протекционистские пошлины США вступят в силу и приведут к всплеску протекционизма в мире.

"Пекину и Вашингтону предстоит период интенсивных переговоров, для проведения которых козыри имеются в равной степени у Соединенных Штатов и Китая", - резюмировал Калдер. По его словам, китайско-американские торговые войны могут разразиться не раньше, чем в конце мая, а до этого у обеих сторон еще есть время, чтобы улучшить ситуацию.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

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