Во Франции из-за забастовки на железных дорогах ограничено движение поездов

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Работники французского Национального общества железных дорог (SNCF) возобновили в воскресенье свою серию двухдневных забастовок, которые через каждые три дня будут продолжаться до конца июня.

Это привело к многочисленным отменам рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах.

Трудящиеся протестуют против обширного плана правительства по реформе этой крупнейшей французской государственной компании. Он предусматривает, в частности, открытие железнодорожного сектора для конкуренции, что может привести к закрытию целого ряда маршрутов как нерентабельных, увольнениям, снижению доходов компании и ее работников. Профсоюзы серьезно опасаются, что реформа приведет в конечном счете к приватизации SNCF.

Особое недовольство вызывает намерение властей лишить поступающих на работу в SNCF льготного статуса железнодорожников, введенного еще в средине прошлого века. Он предусматривает высокий уровень зарплат, ранний выход на пенсию, крупные льготы при покупке железнодорожных билетов.

Отменены рейсы

В ходе нынешнего этапа стачки на линии выведены лишь 20% скоростных экспрессов TGV, около трети региональных поездов. Будет осуществлено не более 75% международных рейсов. Кроме того, с изменениями в графике будут отправляться и пребывать международные поезда Thalys, курсирующие между Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами, а также Eurostar, соединяющий Лондон, Париж и Брюссель. В понедельник, второй день забастовки, все это серьезно затруднит для сотен тысяч французов возможность вовремя попасть на работу.

В воскресенье в стачке участвует 35% персонала железнодорожной компании - машинистов, путейцев, контролеров, работников вокзалов. В ходе первого этапа забастовки, 3-4 апреля, показатель был несколько выше - 48%.

Непреклонность правительства

Как заявил в субботу в интервью газете La Parisienne премьер-министр страны Эдуар Филипп, власти Франции намерены "пойти до конца" в осуществлении реформы железнодорожной отрасли, несмотря на массовые забастовки. По его словам, на ведущихся с профсоюзами переговорах "по ряду вопросов правительство открыто для дискуссий, но некоторые темы не подлежат обсуждению", - в частности отмена особого статуса железнодорожников.

Премьер подчеркнул, что от подобных акций протеста в первую очередь страдают пассажиры. "Я получаю сообщения от граждан, которые поддерживают правительство, заявляя, что в этом вопросе оно должно пойти до конца. Что мы и собираемся сделать", - подчеркнул премьер-министр.

Недовольство пассажиров

Его слова подтверждает опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop и опубликованный в воскресенье еженедельной газетой Journal du Dimanche. Согласно его данным, большинство французов (62%) поддерживают правительство в его намерении в изначальном виде осуществить реформу железнодорожного сектора, не поддаваясь давлению профсоюзов. Это на 11 процентных пунктов больше, чем показатель поддержки при аналогичном опросе, проведенном в марте. Противоположного мнения придерживаются лишь 38% респондентов, причем этот уровень снизился на 10 п.п. Железные дороги Франции уже много лет подвергаются критике со стороны пассажиров за частые и сильные опоздания поездов, низкий уровень сервиса, отсутствие безопасности на линиях.

Согласно данным, приведенным в комментарии телеканала BFM, "французы находятся лишь на 7-м месте в мире в рейтинге граждан, довольных железными дорогами своей страны". Лидерами этого рейтинга являются граждане Финляндии и Великобритании. Наилучшими по техническим параметрам и уровню сервиса при этом эксперты считают желдороги Швейцарии и Японии. Причем в первой они государственные, а во второй - частные.