МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Европейские страны не понимают позицию Вашингтона по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2", откуда исходят противоречивые и крайне политизированные заявления. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Затронув сообщения о возможных санкциях Соединенных Штатов в отношении европейских стран, участвующих в данном проекте, российский дипломат отметил, что это "очень запутанная тема". "Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне, - пояснил он. - Они отправляют туда делегации для того, чтобы попытаться разобраться, но очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут. Там сейчас все очень сильно политизировано, к сожалению".

Вместе с тем, Келин выразил уверенность в возможном согласовании проекта "Северного потока - 2" с Еврокомиссией в этом году при "проявлении нормальных, рациональных подходов". "Если опираться на аргументы юристов, в том числе самого Евросоюза, где очень сильная юридическая служба, то юристы не видят проблем, - указал собеседник агентства. - Но им все время пытаются выдвинуть политические препятствия некоторые страны - наши, к сожалению, недруги".

Кроме того, по мнению дипломата, Вашингтон сегодня пытается остановить данный проект из-за того, что при его реализации получит "меньше шансов продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.