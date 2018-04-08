Эксперт КНР на форуме в Боао привел РФ в качестве примера успешного управления госдолгом

БОАО /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Опыт России как государства с формирующейся рыночной экономикой в области контроля над бюджетом можно считать успешным примером национальной стратегии по снижению долговых рисков. Об этом заявил в воскресенье на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай) директор Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Чжан Юйянь.

"Проблема растущих долговых обязательств - это фактор, от которого зависит развитие всех стран в долгосрочной перспективе, особенно ему должны уделять внимание государства с формирующейся рыночной экономикой, - отметил он, комментируя оглашенный на форуме доклад. - В качестве примера стран, правительства которых успешно справляются с этой проблемой, можно назвать Россию".

Как отмечается в документе "Экономическое развитие субъектов с формирующимися рынками - 2018", на который сослался эксперт, коэффициент обслуживания долга РФ (показатель платежеспособности страны - прим. ТАСС) в 2016 снизился на 4,2% (до 19,2% - прим. ТАСС) и продолжает поддерживаться в оптимальном состоянии - ниже нейтральной международной отметки безопасной задолженности в 20%.

Чжан Юйянь напомнил, что долговое бремя развивающихся стран в целом ниже, чем у развитых государств. "Разумеется, в плане способности [управления долговыми обязательствами субъектов с формирующейся рыночной экономикой] существуют проблемы, и им следует продолжать уделять повышенное внимание правительственному долгу", - резюмировал он.