Трамп выразил уверенность в том, что США договорятся с Китаем в торговой сфере

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил уверенность в том, что Китай снимет торговые барьеры и достигнет соглашения с США по интеллектуальной собственности. Соответствующую запись американский лидер разместил в Twitter.

"Мы с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] всегда будем друзьями, независимо от того, что происходит с нашим спором в торговой сфере. Китай снимет свои торговые барьеры, потому что это правильное решение. [Таможенные] Сборы будут вводиться на основе взаимности, и будет заключено соглашение по интеллектуальной собственности", - написал Трамп.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 April 2018

Он выразил уверенность в том, что обе страны ожидает "великое будущее".

Президент подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Меморандум был подготовлен после того, как Лайтхайзер уведомил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность американских компаний, которое было начато еще в августе прошлого года. Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.