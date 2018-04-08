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СМИ: Иран планирует проложить трассу через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю

Экономика и бизнес
8 апреля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Проект должен окупиться за пять лет, отметили источники газеты Al-Quds Al-Arabi

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ТАСС, 8 апреля. Иран намерен проложить автомагистраль, соединяющую Тегеран с Ираком, Сирией и Ливаном, обеспечив выход к Средиземному морю. Об этом сообщила в воскресенье газета Al-Quds Al-Arabi.

По информации источников издания, руководство Исламской Республики заключило двусторонние соглашения о строительстве трассы протяженностью 1,7 тыс. км с властями в Багдаде и Дамаске. Реализацией проекта, на который потребуется до двух лет, займется иранская компания, утверждает газета. Автострада соединит Тегеран с портами в Сирии и Ливане, а также со столицами этих государств. По ходу движения планируется построить до 300 мобильных пунктов полиции, отвечающих за безопасность.

Стоимость проекта и сроки не раскрываются, однако, как ожидается, он окупится за пять лет после ввода в эксплуатацию. Тегеран намерен использовать новую транспортную артерию для транзита иранской продукции в порты Средиземного моря в Ливане и Сирии для последующего экспорта, пишет издание.

Официального комментария иранской стороны пока не поступало.

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