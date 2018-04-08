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Ространснадзор проведет проверку перевозчика после ДТП в Крыму

Экономика и бизнес
8 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Поручение о проверке компании "Браво-Люкс" дало Министерство транспорта РФ

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика, чей микроавтобус столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде на севере Крыма. Соответствующее поручение дало Министерство транспорта РФ.

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"По поручению Минтранса России Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика, чей микроавтобус столкнулся с электричкой на нерегулируемом железнодорожном переезде в Крыму", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минтранса в воскресенье.

Микроавтобус принадлежал перевозчику "Браво-Люкс", ранее сообщили ТАСС в компании. 

Авария произошла в воскресенье на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск на севере полуострова. В результате ДТП погибли пять человек, семеро пострадали, сообщили в республиканском управлении ГИБДД. В автобусе находилось 13 человек. Следственный комитет и полиция по факту аварии проводят проверку.

По данным МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало.

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