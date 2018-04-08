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Советник Трампа: США и КНР не ведут торговую войну, но Вашингтон настоит на своем

Экономика и бизнес
8 апреля, 17:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Лоуренс Кадлоу отметил, что между сторонами идут консультации по закрытым каналам

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НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу полагает, что неверно говорить о начале торговой войны между Вашингтоном и Пекином, однако американская сторона продолжит добиваться от Китая уступок. Об этом специалист заявил в интервью телеканалу Fox News в воскресенье.

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Трамп на тропе торговой войны

Кадлоу был задан вопрос о том, правы ли инвесторы, которые считают, что между США и КНР начинается торговая война. "Это совершенно неверно", - ответил он. "Прежде всего, скажу, вините Китай, а не президента Трампа", - добавил он. По утверждению Кадлоу, Пекин прибегает в торговле к методам, которые "не просто несправедливые, а незаконные".

"Здесь нет никакой войны, на ранней стадии находится процесс, который включает пошлины, заявления о пошлинах, окончательные решения и переговоры", - пояснил советник Трампа. По его словам, "консультации закрытыми каналами" между сторонами на этот счет уже идут.

В интервью телеканалу CNN в воскресенье Кадлоу также отметил, что, по его мнению, Вашингтону "нужно дать [китайской стороне] предупреждение". "Они вынуждают наши компании идти на раскрытие технологий, чтобы они могли заполучить их, у них высокие барьеры в торговле", - заверил специалист. По его словам, китайским властям "удавалось оставаться безнаказанными на протяжении десятилетий" и "этому должен быть положен конец". "Китаю нельзя позволять красть наши технологии", - заверил Кадлоу.

Новый этап обострения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в минувшую среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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